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    Россиянин попрошайничал у храма в Индии из-за проблем с банковской картой

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    Россиянин попрошайничал у храма в Индии из-за проблем с банковской картой

    Россиянин попрошайничал у храма в Индии <nobr>из-за</nobr> проблем с банковской картой

    Туристу из России пришлось заняться попрошайничеством у входа в храм Шри Кумаракоттам в Канчипураме в Индии.

    Мужчина с действительным паспортом и визой приехал в Индию 24 сентября. Он остановился в городе Ченнаи, а в Канчипурам приехал, чтобы осмотреть местные достопримечательности. Турист посетил несколько храмов и остался без наличных денег, так как PIN-код его карты оказался заблокированным в банкомате.

    Тогда отчаявшийся путешественник решил просить деньги на обратный билет у входа в индийский храм.

    Как сообщают «Вести.RU», прихожане храма, увидев попрошайку, вызвали полицию. Стражи порядка проверили у туриста документы и, не обнаружив никаких правонарушений, дали ему денег на билет до Ченнаи.

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