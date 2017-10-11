Порошенко ответил на предложение президента Чехии о компенсации за Крым

Пётр Порошенко заявил, что не считает закрытым «крымский вопрос».
Отвечая на слова президента Чехии Милоша Зеемана, Порошенко подчеркнул, что Киев не собирается покупать или продавать полуостров, и заявил, что «Крым должен быть возвращен Украине».
Пётр Порошенко, президент Украины: «Мы не покупаем и не продаем Крым. Тут не идет речь о деньгах, нефти, газе, других ценностях. Речь идет о мире и свободе в Европе, безопасности в Европе и во всем мире».
Кроме того, Порошенко заявил, что трибуна ПАСЕ была создана не для призывов об умиротворении, «как и не для призывов торговаться территориями за деньги, нефть или газ», передает «Интерфакс».
Напомним, Милош Зееман с трибуны ПАСЕ назвал воссоединение Крыма с Россией свершившимся фактом, предложив Киеву попытаться добиться компенсации деньгами, нефть или газом.
Это заявление ранее прокомментировали в Госдуме, назвав предложение чешского президента странным, так как вопрос с Крымом закрыт. А чешский премьер Богуслав Соботка заявил, что слова Земана противоречат внешней политике Чехии, а антироссийские санкции зависят от выполнения минских соглашений.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Мы не покупаем и не продаем Крым. Тут не идет речь о деньгах, нефти, газе, других ценностях. Речь идет о мире и свободе в Европе, безопасности в Европе и во всем мире».
Кроме того, Порошенко заявил, что трибуна ПАСЕ была создана не для призывов об умиротворении, «как и не для призывов торговаться территориями за деньги, нефть или газ», передает «Интерфакс».
Напомним, Милош Зееман с трибуны ПАСЕ назвал воссоединение Крыма с Россией свершившимся фактом, предложив Киеву попытаться добиться компенсации деньгами, нефть или газом.
Это заявление ранее прокомментировали в Госдуме, назвав предложение чешского президента странным, так как вопрос с Крымом закрыт. А чешский премьер Богуслав Соботка заявил, что слова Земана противоречат внешней политике Чехии, а антироссийские санкции зависят от выполнения минских соглашений.
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