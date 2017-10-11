Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня

    Вооруженный тульский уголовник устроил налет на орловский банк

    1 комментарий

    Вооруженный тульский уголовник устроил налет на орловский банк

    Вооруженный тульский уголовник устроил налет на орловский банк

    Правоохранители разбираются в обстоятельствах попытки ограбления, которую средь бела дня в Орле устроил вооруженный налетчик.

    Как сообщается на сайте регионального управления МВД, инцидент произошел накануне в около 13:00 в Северном районе города. В офис одного из финансовых учреждений ворвался злоумышленник с пневматическим пистолетом в руках, пригрозил работникам отделения и потребовал деньги. Служащие нажали тревожную кнопку, приехавшие на вызов сотрудники ЧОПа задержали налетчика, а примчавшиеся правоохранители изъяли у него пневматический пистолет.

    В полицейском отделении выяснилось, что грабителем оказался 41-летний ранее судимый житель Тульской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», решается вопрос об аресте. Если вина нападавшего будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru