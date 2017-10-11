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    Александр Буйнов и Алла Пугачёва расскажут НТВ правду о своих отношениях. Буйнов, НТВ, знаменитости, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАлександр Буйнов и Алла Пугачёва расскажут НТВ правду о своих отношениях

    Александр Буйнов и Алла Пугачёва расскажут НТВ правду о своих отношениях

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    Александр Буйнов и Алла Пугачёва расскажут НТВ правду о своих отношениях

    Александр Буйнов и Алла Пугачёва расскажут НТВ правду о своих отношениях

    Александр Буйнов и Алла Пугачёва расскажут НТВ правду о своих отношениях

      14 октября в программу «Секрет на миллион» к Лере Кудрявцевой на откровенный разговор придет народный артист России Александр Буйнов, где раскроет все пикантные подробности своей личной жизни.

      Александр откровенно расскажет про два неудачных брака, измены второй жене и как его третья супруга-продюсер вот уже 30 лет держит его в ежовых рукавицах, не давая распоряжаться даже семейным бюджетом. Также певец поведает о непростых отношениях с дочерью и приведет всех своих внуков.

      Лариса Долина придет в студию программы, чтобы вспомнить те непростые времена, когда Александр прятал ее и ее будущего супруга у себя дома и расскажет, кто и почему им угрожал. Олеся Судзиловская раскроет секрет, за что жена Буйнова дарит ей драгоценные украшения, а Егор Кончаловский признается, как учил целоваться знаменитого певца с моделью в присутствии ревнивой жены.

      Также в эфире программы «Секрет на миллион» появится Алла Пугачёва, с которой у артиста был служебный роман, и расскажет всю правду об их отношениях.

      Очередной выпуск программы «Секрет на миллион» выйдет в эфир НТВ в субботу, 14 октября, в 17:00.

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