Жириновский предложил проверить IQ российских губернаторов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил выяснить уровень интеллекта у губернаторов России.
Такое предложение глава либерал-демократов высказал на пленарном заседании в Госдуме.
Владимир Жириновский: «Вот сейчас 10 губернаторов (новых. — Ред.), кто их проверял? А через пять лет их погоните в СИЗО? Надо ведь проверить всех на IQ — это уровень развития умственного. Это же все сегодня можно сделать. Все, что человек сказал за последние 30 лет, загоняйте в компьютер, и в конце выйдет, хотя бы по пятибалльной системе, у кого „двойка“», «тройка», у кого-то «четыре с минусом».
При этом глава ЛДПР подчекнул, что «на пятерку» сдаст тест только один руководитель, однако кто именно — уточнять не стал, сообщает РИА Новости.
Ранее глава ЛДПР заявил о желании помериться IQ с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Причем политик намекнул, что его IQ будет выше, так как в Америке невозможно «получить те знания, которые имеем мы в России».
Владимир Жириновский: «Вот сейчас 10 губернаторов (новых. — Ред.), кто их проверял? А через пять лет их погоните в СИЗО? Надо ведь проверить всех на IQ — это уровень развития умственного. Это же все сегодня можно сделать. Все, что человек сказал за последние 30 лет, загоняйте в компьютер, и в конце выйдет, хотя бы по пятибалльной системе, у кого „двойка“», «тройка», у кого-то «четыре с минусом».
При этом глава ЛДПР подчекнул, что «на пятерку» сдаст тест только один руководитель, однако кто именно — уточнять не стал, сообщает РИА Новости.
Ранее глава ЛДПР заявил о желании помериться IQ с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Причем политик намекнул, что его IQ будет выше, так как в Америке невозможно «получить те знания, которые имеем мы в России».
Комментарии