В Подмосковье супруги заперли подростка в машине и угрожали «закопать»

Супружеская пара угрожала расправой 15-летней девочке после того, как она якобы ударила их сына во время игры.

Следственный комитет изучает обстоятельства незаконного удержания подростка в машине в Московской области. Как сообщает пресс-служба СК, в деревне Вялки Раменского района супружеская пара силой затолкала 15-летнюю девочку в машину и сказала ей, что повезет ее «закапывать, убивать в лес». Напуганного подростка злоумышленники покатали по деревне, после чего остановили автомобиль возле дома девочки и передали подростка родителям.



Сообщается, что злоумышленники решили таким образом наказать девочку за то, что она якобы ударила их сына пластиковой бутылкой по голове. Известно, что преступники ранее угрожали так другим детям.



Возбуждено уголовное дело по стать «Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего». По поручению председателя СК Александра Бастрыкина расследование взято на особый контроль в центральном аппарате.