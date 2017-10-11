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    Миллионы пользователей популярного порносайта заразились вирусом

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    Миллионы пользователей популярного порносайта заразились вирусом

    Миллионы пользователей популярного порносайта заразились вирусом

    СМИ сообщили о масштабной атаке на пользователей популярного порносайта PornHub.

    Пользователям, посетившим порноресурс, предлагалось установить фейковые обновления для браузера, чтобы продолжить просмотр. Позднее зараженные вирусом компьютеры использовались для того, чтобы накручивать клики и зарабатывать на посещении рекламных сайтов.

    Как отмечает «Газета.Ru», кибератака продолжалась около года. Ее целями стали несколько миллионов пользователей PornHub.

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