Миллионы пользователей популярного порносайта заразились вирусом

СМИ сообщили о масштабной атаке на пользователей популярного порносайта PornHub.
Пользователям, посетившим порноресурс, предлагалось установить фейковые обновления для браузера, чтобы продолжить просмотр. Позднее зараженные вирусом компьютеры использовались для того, чтобы накручивать клики и зарабатывать на посещении рекламных сайтов.
Как отмечает «Газета.Ru», кибератака продолжалась около года. Ее целями стали несколько миллионов пользователей PornHub.
Как отмечает «Газета.Ru», кибератака продолжалась около года. Ее целями стали несколько миллионов пользователей PornHub.
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