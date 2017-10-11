Полицейские поймали похитителя головы Диониса со здания в Петербурге

Полицейские Петербурга задержали студента, оторвавшего голову скульптуре античного бога на историческом здании.

Полицейских, которые разыскали похитителя скульптуры Диониса в Петербурге, ожидает награда. Раскрыть преступлениеудалось в том числе с помощью записей с камер наблюдения. Злоумышленником оказался пьяный студент, который ночью шел за добавкой, не нашел ее и, видимо, решил выместить злость на греческом боге виноделия.



Часть горельефа с доходного дома Кирилловых похитили в августе. На записи видно, как двое молодых людей забираются на фасад и через пару секунд скрываются с белым предметом в руках. Наутро выяснилось, что Дионис лишился головы. Задержанный рассказал, что ни продавать голову, ни хранить ее дома он не собирался — просто взгляд статуи показался ему слишком дерзким, сообщает корреспондент НТВ Анна Финогина.



Задержанный: «Шли за вином и встретили эту статую. Поскольку я находился в состоянии не самом приятном, я посмотрел на статую и она мне показалась очень дерзко смотрящей на меня. Я крайне не ожидал от себя подобного поступка. С утра пришло понимание, что совершил я крайне неприятное действие».



От оторванной головы Диониса преступник поспешил избавиться.



Задержанный: «Голову после совершения преступления я передал знакомой на хранение, дабы она не хранилась у меня дома. Потому что дома я живу не один, и лишняя отрубленная голова в доме совершенно некстати».



Суда задержанный будет дожидаться под подпиской о невыезде. Наказание ему грозит по статье «Повреждение и уничтожение объектов культурного наследия». Горельеф предстоит восстановить.