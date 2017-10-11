Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    Примерный кемеровский участковый оказался опытным наркодилером. Кемерово, аресты, задержание, наркотики и наркомания. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПримерный кемеровский участковый оказался опытным наркодилером

    Примерный кемеровский участковый оказался опытным наркодилером

    комментировать
    Примерный кемеровский участковый оказался опытным наркодилером

    Примерный кемеровский участковый оказался опытным наркодилером

    Примерный кемеровский участковый оказался опытным наркодилером

      Коллеги участкового из Кемерова подозревают, что тот вел двойную жизнь. Стража порядка сегодня арестовали и обвинили в изготовлении и сбыте наркотиков. От должности его отстранили. По данным сыщиков, лейтенант Николай Мищенко днем стоял на защите правопорядка, пару раз даже отличился и прослыл местным героем. Ночная его деятельность шла вразрез с уголовным кодексом.

      Днем — примерный участковый, ночью — опытный наркодилер. Эту темную сторону своей жизни теперь уже бывший полицейский Николай Мищенко тщательно скрывал. Стража порядка подозревают в изготовлении и сбыте запрещенных веществ. Прекрасно зная, что грозит в таких случаях, Мищенко, похоже, решил не испытывать судьбу и согласился сотрудничать со следствием, не забыв, при этом упомянуть, что взамен рассчитывает на снисхождение.

      Николай Мищенко, подозреваемый: «Я с самого начала с сотрудниками уголовного розыска и со следствием шел, я всячески старался помочь, никак не утяжелял следствие».

      Но отпираться, говорят сыщики, и так было бессмысленно, ведь задержали Мищенко с поличным в арендованной квартире, где он вместе со своим подельником, другом детства Валерием Звягинцевым, устроил настоящую нарколабораторию. Улик в виде пробирок с запрещенными веществами и инструментов для их изготовления было более чем достаточно. Именно сюда, как выяснили правоохранители, лейтенант приходил каждый день после работы, снимал форму, надевал перчатки и принимался за дело.

      Методы конспирации были продуманы, поэтому долгое время никто в отделе даже не догадывался о деятельности коллеги, тем более участковый был на хорошем счету у начальства. Репутацию доблестного стража порядка 27-летний Мищенко заработал, когда в свой выходной помог задержать преступника, который пытался ограбить его пожилую соседку. А уже вечером, как оказалось, он снова отправился в свою подпольную лабораторию.

      Точно известно, что у предприимчивых товарищей были постоянные клиенты и стабильный доход. Вырученные деньги, судя по фото в социальных сетях, подозреваемый тратил на путешествия и дорогие кафе. Впрочем, незаконный бизнес процветал недолго и планы криминального дуэта раскрыли.

      Евгений Зятнин, заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СК РФ по Кемеровской области: «Мужчины были задержаны в квартире, при этом было обнаружено и изъято наркотическое вещество массой около 50 граммов, что является особо крупным размером».

      Несмотря на чистосердечное признание и слова раскаяния, суд отправил Мищенко под стражу. Ближайшие два месяца ему предстоит провести в СИЗО. Там же ожидать суда будет и его подельник.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru