Примерный кемеровский участковый оказался опытным наркодилером

Коллеги участкового из Кемерова подозревают, что тот вел двойную жизнь. Стража порядка сегодня арестовали и обвинили в изготовлении и сбыте наркотиков. От должности его отстранили. По данным сыщиков, лейтенант Николай Мищенко днем стоял на защите правопорядка, пару раз даже отличился и прослыл местным героем. Ночная его деятельность шла вразрез с уголовным кодексом.

Днем — примерный участковый, ночью — опытный наркодилер. Эту темную сторону своей жизни теперь уже бывший полицейский Николай Мищенко тщательно скрывал. Стража порядка подозревают в изготовлении и сбыте запрещенных веществ. Прекрасно зная, что грозит в таких случаях, Мищенко, похоже, решил не испытывать судьбу и согласился сотрудничать со следствием, не забыв, при этом упомянуть, что взамен рассчитывает на снисхождение.



Николай Мищенко, подозреваемый: «Я с самого начала с сотрудниками уголовного розыска и со следствием шел, я всячески старался помочь, никак не утяжелял следствие».



Но отпираться, говорят сыщики, и так было бессмысленно, ведь задержали Мищенко с поличным в арендованной квартире, где он вместе со своим подельником, другом детства Валерием Звягинцевым, устроил настоящую нарколабораторию. Улик в виде пробирок с запрещенными веществами и инструментов для их изготовления было более чем достаточно. Именно сюда, как выяснили правоохранители, лейтенант приходил каждый день после работы, снимал форму, надевал перчатки и принимался за дело.



Методы конспирации были продуманы, поэтому долгое время никто в отделе даже не догадывался о деятельности коллеги, тем более участковый был на хорошем счету у начальства. Репутацию доблестного стража порядка 27-летний Мищенко заработал, когда в свой выходной помог задержать преступника, который пытался ограбить его пожилую соседку. А уже вечером, как оказалось, он снова отправился в свою подпольную лабораторию.



Точно известно, что у предприимчивых товарищей были постоянные клиенты и стабильный доход. Вырученные деньги, судя по фото в социальных сетях, подозреваемый тратил на путешествия и дорогие кафе. Впрочем, незаконный бизнес процветал недолго и планы криминального дуэта раскрыли.



Евгений Зятнин, заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СК РФ по Кемеровской области: «Мужчины были задержаны в квартире, при этом было обнаружено и изъято наркотическое вещество массой около 50 граммов, что является особо крупным размером».



Несмотря на чистосердечное признание и слова раскаяния, суд отправил Мищенко под стражу. Ближайшие два месяца ему предстоит провести в СИЗО. Там же ожидать суда будет и его подельник.