Ткачёв о новых ограничениях Турции: Россия не собирается подставлять вторую щеку

Министр сельского хозяйства Александр Ткачёв предупредил, что РФ готова отреагировать на ограничения, которые Турция ввела в отношении российской сельхозпродукции.
По словам главы Минсельхоза, Россия может «адекватно реагировать на тот же импорт овощей, цитрусовых, мандаринов, апельсинов».
При этом он подчеркнул, что турецкий рынок интересен для российских производителей, а Москва выступает за то, чтобы упрощать таможенный режим, и «делает все для того, чтобы снять напряжение». Однако оставлять ограничения без ответа никто не собирается, передает ТАСС.
Александр Ткачёв, министр сельского хозяйства РФ: «Посмотрим, если турецкая сторона будет также придумывать новые препятствия, новые преграды, конечно, мы будем принимать адекватные меры. Вторую щеку никто подставлять не собирается».
Отметим, что 9 октября Турция ввела дополнительные ограничения на ввоз сельхозпродукции из России. Теперь экспортерам, которые поставляют нерафинированное подсолнечное масло, кукурузу, сухой горох, неошелушенный рис, жмых подсолнечника и твердую пшеницу, необходимо дополнительно заверять счета-фактуры.
При этом он подчеркнул, что турецкий рынок интересен для российских производителей, а Москва выступает за то, чтобы упрощать таможенный режим, и «делает все для того, чтобы снять напряжение». Однако оставлять ограничения без ответа никто не собирается, передает ТАСС.
Александр Ткачёв, министр сельского хозяйства РФ: «Посмотрим, если турецкая сторона будет также придумывать новые препятствия, новые преграды, конечно, мы будем принимать адекватные меры. Вторую щеку никто подставлять не собирается».
Отметим, что 9 октября Турция ввела дополнительные ограничения на ввоз сельхозпродукции из России. Теперь экспортерам, которые поставляют нерафинированное подсолнечное масло, кукурузу, сухой горох, неошелушенный рис, жмых подсолнечника и твердую пшеницу, необходимо дополнительно заверять счета-фактуры.
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