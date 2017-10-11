Кемеровский студент разбился насмерть, упав с седьмого этажа: видео

В Следственном комитете выясняют обстоятельства гибели кемеровского студента, упавшего с высоты седьмого этажа.

370 Кемерово

смерть

Следователи изучают видео, которое очевидцы сняли на камеру мобильного телефона. На кадры попали последние минуты жизни кемеровского студента.



Правда, пока непонятно как и почему молодой человек оказался за окном седьмого этажа. Но, судя по записи, помочь забраться в квартиру ему отчаянно пыталась девушка. Сделать это ей не удалось.



В результате молодой человек сорвался. Упав, он получил сильнейшие травмы. Студента доставили в больницу, там он скончался.

