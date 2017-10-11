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    Кемеровский студент разбился насмерть, упав с седьмого этажа: видео. Кемерово, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКемеровский студент разбился насмерть, упав с седьмого этажа: видео

    Кемеровский студент разбился насмерть, упав с седьмого этажа: видео

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    Кемеровский студент разбился насмерть, упав с седьмого этажа: видео

    Кемеровский студент разбился насмерть, упав с седьмого этажа: видео

    Кемеровский студент разбился насмерть, упав с седьмого этажа: видео

      В Следственном комитете выясняют обстоятельства гибели кемеровского студента, упавшего с высоты седьмого этажа.

      Следователи изучают видео, которое очевидцы сняли на камеру мобильного телефона. На кадры попали последние минуты жизни кемеровского студента.

      Правда, пока непонятно как и почему молодой человек оказался за окном седьмого этажа. Но, судя по записи, помочь забраться в квартиру ему отчаянно пыталась девушка. Сделать это ей не удалось.

      В результате молодой человек сорвался. Упав, он получил сильнейшие травмы. Студента доставили в больницу, там он скончался.

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