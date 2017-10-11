В Приморье из-за лесных пожаров объявлен режим ЧС

В Приморье, где горят сотни гектаров тайги, решено увеличить группировку пожарных. В нескольких районах объявлен режим чрезвычайной ситуации. Накануне туда перебросили сотни сотрудников МЧС в том числе из соседних регионов.

На борьбу с огнем вышли не только специалисты, но и местные жители. Пока самолеты-амфибии Бе-200 пытаются одолеть стихию с воздуха, на земле селяне с ведрами в руках останавливают распространение пламени. Сегодня огонь подошел критически близко к дачным постройкам.



Несмотря на все усилия, количество очагов увеличивается. Даже Хабаровск заволокло дымом, принесенным ветром с горящих болот и полей Еврейской автономной области, где также бушует стихия. По словам специалистов, пока концентрация вредных примесей в воздухе не превышает норму.