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    Владельца сети медклиник несколько дней держали на цепи ради выкупа. Московская область, похищения людей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВладельца сети медклиник несколько дней держали на цепи ради выкупа

    Владельца сети медклиник несколько дней держали на цепи ради выкупа

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    Владельца сети медклиник несколько дней держали на цепи ради выкупа

    Владельца сети медклиник несколько дней держали на цепи ради выкупа

    Владельца сети медклиник несколько дней держали на цепи ради выкупа

      Столичные полицейские обнаружили владельца сети клиник, исчезнувшего несколько дней назад. Выяснилось, что его похитили ради многомиллионного выкупа. По словам очевидцев, это было похоже на сцену из боевика: предпринимателя затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении.

      Владельца сети медицинских клиник похитители насильно удерживали на цепи в загородном доме. После нескольких суток, проведенных в заточении, бизнесмен согласился заплатить за свою свободу 15 миллионов рублей. А чтобы предприниматель был сговорчивее, его морили голодом и избивали.

      Впрочем, задержанные похитители сразу же пояснили оперативникам: они всего лишь исполнители, за выполненную работу им обещали по миллиону рублей. При этом во время обыска у исполнителей стражи порядка обнаружили травматический пистолет, наручники, ножи и специальное устройство для слежения. Похитители были уверены, что план проработан досконально.

      Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «В результате дальнейших поисковых мероприятий в Московской области обнаружен автомобиль, использовавшийся во время совершения тяжкого преступления. Позднее в Москве задержан 35-летний организатор похищения. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности участников этой группы».

      На время следствия исполнителей преступления отправили в следственный изолятор. Организатор похищения также заключен под стражу, сообщает корреспондент НТВ Никита Развозжаев.

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