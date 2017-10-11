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    Экс-губернатору Белых вызвали скорую в суд

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    Экс-губернатору Белых вызвали скорую в суд

    <nobr>Экс-губернатору</nobr> Белых вызвали скорую в суд

    Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых во время судебного заседания понадобилась помощь медиков.

    У экс-губернатора поднялось давление. Из-за этого в Пресненский суд Москвы была вызвана скорая помощь.

    Врачи осмотрели Белых и заверили, что через час он сможет продолжить участие в процессе, передает ТАСС.

    смотретьЭкс-губернатор Белых в суде сравнил себя с Юрием Деточкиным
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    Напомним, Никита Белых был задержан 24 июня прошлого года в московском ресторане при получении взятки. По данным следствия, всего он получил 400 тыс. евро за покровительство Лесохозяйственной управляющей компании и Нововятскому лыжному комбинату.

    Белых свою вину не признает и утверждает, что не покупал дорогих вещей и не имел незадекларированного имущества.

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