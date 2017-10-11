Экс-губернатору Белых вызвали скорую в суд

Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых во время судебного заседания понадобилась помощь медиков.
У экс-губернатора поднялось давление. Из-за этого в Пресненский суд Москвы была вызвана скорая помощь.
Врачи осмотрели Белых и заверили, что через час он сможет продолжить участие в процессе, передает ТАСС.
Напомним, Никита Белых был задержан 24 июня прошлого года в московском ресторане при получении взятки. По данным следствия, всего он получил 400 тыс. евро за покровительство Лесохозяйственной управляющей компании и Нововятскому лыжному комбинату.
Белых свою вину не признает и утверждает, что не покупал дорогих вещей и не имел незадекларированного имущества.
Врачи осмотрели Белых и заверили, что через час он сможет продолжить участие в процессе, передает ТАСС.
Напомним, Никита Белых был задержан 24 июня прошлого года в московском ресторане при получении взятки. По данным следствия, всего он получил 400 тыс. евро за покровительство Лесохозяйственной управляющей компании и Нововятскому лыжному комбинату.
Белых свою вину не признает и утверждает, что не покупал дорогих вещей и не имел незадекларированного имущества.
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