Атаки украинских силовиков мешают ремонту моста на линии разграничения

Из-за постоянных нарушений режима тишины со стороны украинских силовиков в Луганской народной республике не могут приступить к ремонту разрушенного моста, который связывает ЛНР и подконтрольные Киеву районы. Каждый день, рискуя здоровьем, переправу приходится преодолевать тысячам жителей.

Мост, точнее, то, что от него осталось после подрыва еще в начале войны, связывает враждующие территории. По сути, это символ современного Донбасса, разделенного войной. Нейтральная полоса, по одну сторону — Украина, по другую — Луганская народная республика. Но эти несколько шагов местным жителям даются с большим трудом.



Владимир Михайлович вынужден преодолевать эту полосу препятствий раз в месяц, отправляясь на Украину за пенсией. На обратный путь сил уже не остается, до автобуса сын довозит его на грузовой тележке, так как на инвалидное кресло этой самой пенсии не хватает.



По шатким деревянным конструкциям, рискуя сломать ноги, непрерывным потоком идут и пожилые люди, и женщины с детьми. Иногда выхода просто нет. Это единственный пункт пропуска в ЛНР.



Ежедневно линию разграничения здесь пересекают больше 8 тысяч человек. И коридор едва справляется с таким потом людей. Переход занимает несколько часов. Для ускорения процесса украинские силовики максимально упростили процедуру досмотра. Подозрительные сумки они просто вспарывают штык-ножами.



Как передает корреспондент НТВ Евгений Голованов, с сотрудниками миссии ОБСЕ, прошедшими тем же маршрутом, украинские военные вели себя куда корректнее, но общего впечатления от увиденного на переходе это не изменило.



Александр Хуг, первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ: «Ситуация, когда инвалиды, старики, дети вынуждены переходить через этот мост, — это нежелание и неспособность сторон выполнять взятые на себя обязательства и подписанные договоренности. Это ненормально. Задача сторон привести это место в надлежащее состояние».



Власти республики неоднократно заявляли о своем намерении восстановить мост. И этот вопрос даже поднимали на встрече контактных групп в Минске. Но украинская сторона наводить мосты с непризнанной республикой не торопится. Ситуация вполне вписывается в концепцию экономической блокады Донбасса. Хотя уже есть международный проект по восстановлению переправы. Главное условие для начала ремонтных работ — полное прекращение огня на этом участке.



Андрей Марочка, официальный представитель народной милиции ЛНР: «Украинская сторона не соблюдает подписанные договоренности и взятые на себя обязательства. Недавно здесь был обстрел, буквально в 20 метрах от пункта обогрева и комфорта Красного Креста, что было отражено в отчете миссии ОБСЕ».



Украинская сторона затягивает и открытие второго пункта пропуска, в том числе для автомобилей, в районе поселка Счастье. Здесь народная милиция республики уже разминировала дорогу и создала всю необходимую инфраструктуру. От Украины ждут ответного шага до наступления холодов. Зимой извлекать мины из мерзлой почвы намного сложнее. Под этим предлогом и сам проект может быть заморожен как минимум до весны.