Интерпол задержал продавца шаурмы в Екатеринбурге за экстремизм

В Екатеринбурге задержали двух иностранцев, находящихся в международном розыске.
Свердловское бюро Интерпола задержало в Екатеринбурге двоих иностранцев, которые были объявлены в международный розыск. Один из них подозревается в участии в экстремистской организации. Последние полгода он работал поваром в заведении, где продавали шаурму, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области: «В Екатеринбурге по месту жительства задержан гражданин государства ближнего зарубежья, подозреваемый в участии в преступном сообществе экстремистской направленности».
Уточняется, что на родине задержанному грозит до 20 лет заключения.
Второй задержанной оказалась гражданка одной из среднеазиатских стран, долгое время жившая в Грузии. Ее подозревают в организации проституции на грузинском курорте Батуми, а также в организации убийства женщины. Ей также грозит до 20 лет тюрьмы.
В настоящее время оба задержанных находятся под стражей, решается вопрос об их экстрадиции.
Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области: «В Екатеринбурге по месту жительства задержан гражданин государства ближнего зарубежья, подозреваемый в участии в преступном сообществе экстремистской направленности».
Уточняется, что на родине задержанному грозит до 20 лет заключения.
Второй задержанной оказалась гражданка одной из среднеазиатских стран, долгое время жившая в Грузии. Ее подозревают в организации проституции на грузинском курорте Батуми, а также в организации убийства женщины. Ей также грозит до 20 лет тюрьмы.
В настоящее время оба задержанных находятся под стражей, решается вопрос об их экстрадиции.
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