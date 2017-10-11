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    Интерпол задержал продавца шаурмы в Екатеринбурге за экстремизм

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    Интерпол задержал продавца шаурмы в Екатеринбурге за экстремизм

    Интерпол задержал продавца шаурмы в Екатеринбурге за экстремизм

    В Екатеринбурге задержали двух иностранцев, находящихся в международном розыске.

    Свердловское бюро Интерпола задержало в Екатеринбурге двоих иностранцев, которые были объявлены в международный розыск. Один из них подозревается в участии в экстремистской организации. Последние полгода он работал поваром в заведении, где продавали шаурму, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

    Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области: «В Екатеринбурге по месту жительства задержан гражданин государства ближнего зарубежья, подозреваемый в участии в преступном сообществе экстремистской направленности».

    Уточняется, что на родине задержанному грозит до 20 лет заключения.

    Второй задержанной оказалась гражданка одной из среднеазиатских стран, долгое время жившая в Грузии. Ее подозревают в организации проституции на грузинском курорте Батуми, а также в организации убийства женщины. Ей также грозит до 20 лет тюрьмы.

    В настоящее время оба задержанных находятся под стражей, решается вопрос об их экстрадиции.

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