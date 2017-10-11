«Деньги в топку»: интернет-омбудсмен раскритиковал идею убрать запрещенные сайты из поисковиков

Интернет-омбудсмен прокомментировал предложение Роскомнадзора убрать заблокированные порталы из списка выдачи поисковых систем.
Дмитрий Мариничев подчеркнул, что Роскомнадзор не может навсегда уничтожить ресурс, и сравнил предложение ведомства с попытками глушить западные радиостанции в СССР, ведь запрещенный сайт все равно будет работать.
В связи с этим интернет-омбудсмен заявил, что не видит перспектив у предложения Роскомнадзора, передает НСН.
Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен: «Заблокировать навечно — это борьба с ветряными мельницами. Удалить навсегда можно только уничтожив сам ресурс, но у Роскомнадзора нет такой функции. Получается, сайт продолжает работать, но его просмотр невозможен на территории России. Это похоже, как во время холодной войны на территории СССР вещали западные радиостанции, а здесь их глушили. Сейчас это выглядит точно также. „Глушилки“ не дают вещать, но не закрывают сам сайт или саму станцию. Все эти ухищрения — деньги в топку. Не вижу перспектив, считаю, что эта система рано или поздно сломается, потому что так дальше невозможно и неправильно».
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Роскомнадзор намерен обязать поисковые системы удалять из списка выдачи заблокированные сайты, в том числе портал RuTracker. При этом подчеркивалось, что около 70% пользователей заходят на пиратские ресурсы как раз через поисковые страницы.
В связи с этим интернет-омбудсмен заявил, что не видит перспектив у предложения Роскомнадзора, передает НСН.
Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен: «Заблокировать навечно — это борьба с ветряными мельницами. Удалить навсегда можно только уничтожив сам ресурс, но у Роскомнадзора нет такой функции. Получается, сайт продолжает работать, но его просмотр невозможен на территории России. Это похоже, как во время холодной войны на территории СССР вещали западные радиостанции, а здесь их глушили. Сейчас это выглядит точно также. „Глушилки“ не дают вещать, но не закрывают сам сайт или саму станцию. Все эти ухищрения — деньги в топку. Не вижу перспектив, считаю, что эта система рано или поздно сломается, потому что так дальше невозможно и неправильно».
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Роскомнадзор намерен обязать поисковые системы удалять из списка выдачи заблокированные сайты, в том числе портал RuTracker. При этом подчеркивалось, что около 70% пользователей заходят на пиратские ресурсы как раз через поисковые страницы.
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