Задержан организатор перевозки мигрантов в разбившемся под Владимиром автобусе

Следователи задержали организатора перевозки граждан Узбекистана, попавших в аварию под Владимиром.
Следователи задержали гражданина Казахстана, организовавшего перевозку пассажиров на автобусе, попавшем под поезд во Владимирской области.
Пресс-служба СК РФ: «Организатором указанной перевозки являлся Налтаев Байдуллы, который осуществлял поиск пассажиров, сбор средств и организацию поездки».
Как сообщила пресс-служба СК, автобус был непригоден для перевозки пассажиров. Налтаев перевозил людей без соответствующих миграционных документов — пассажиры автобуса были гражданами Узбекистана. С каждого пассажира предприниматель взял по 5 тысяч рублей.
В ближайшее время Налтаеву предъявят обвинение, после чего следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения.
Напомним, ДТП во Владимирской области произошло в ночь на 6 октября. Автобус заглох на железнодорожном переезде в городе Покров. В салоне находились 57 человек: два водителя и 55 пассажиров. Пассажиры пытались вытолкнуть автобус с путей, но не успели. В автобус врезался локомотив пассажирского поезда, следовавшего из Петербурга в Нижний Новгород. Все, кто остался в салоне автобуса, погибли. Жертвами аварии стали 17 человек, включая двоих детей. Трое пострадавших остаются в больнице. Пассажиры, не получившие серьезных травм, были отправлены специальным рейсом в Ташкент.
Пресс-служба СК РФ: «Организатором указанной перевозки являлся Налтаев Байдуллы, который осуществлял поиск пассажиров, сбор средств и организацию поездки».
Как сообщила пресс-служба СК, автобус был непригоден для перевозки пассажиров. Налтаев перевозил людей без соответствующих миграционных документов — пассажиры автобуса были гражданами Узбекистана. С каждого пассажира предприниматель взял по 5 тысяч рублей.
В ближайшее время Налтаеву предъявят обвинение, после чего следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения.
Напомним, ДТП во Владимирской области произошло в ночь на 6 октября. Автобус заглох на железнодорожном переезде в городе Покров. В салоне находились 57 человек: два водителя и 55 пассажиров. Пассажиры пытались вытолкнуть автобус с путей, но не успели. В автобус врезался локомотив пассажирского поезда, следовавшего из Петербурга в Нижний Новгород. Все, кто остался в салоне автобуса, погибли. Жертвами аварии стали 17 человек, включая двоих детей. Трое пострадавших остаются в больнице. Пассажиры, не получившие серьезных травм, были отправлены специальным рейсом в Ташкент.
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