В МИД РФ не исключили нового сокращения сотрудников дипмиссии США

Представитель МИД РФ рассказал, что ведомство рассматривает вариант закрытия одного из генконсульств США.
МИД РФ рассматривает возможность закрытия одного из консульств США в стране. Об этом РИА Новости сообщил директор департамента Северной Америки МИД Георгий Борисенко. По словам Борисенко, российское внешнеполитическое ведомство фактически «дало фору» американским коллегам, не включив при сравнении числа сотрудников дипмиссий двух стран тех, кто работает в постпредстве России при ООН.
Георгий Борисенко, представитель МИД РФ: «Цифра в 455 человек, к которой мы предложили американцам привести их персонал в России, с нашей стороны включала и сотрудников российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке. Но они не занимаются двусторонними российско-американскими делами. То, что мы летом засчитали людей, работающих в постпредстве России при ООН, была сугубо наша добрая воля».
По словам Борисенко, чтобы уравновесить ситуацию, МИД РФ может сократить число американских дипломатов в России еще на 150 человек.
Борисенко добавил, что МИД не отказывается от намерения подать в суд в связи с изъятием у РФ здания генконсульства в Сан-Франциско, торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Он отметил, что ведомство уже договорилось с американскими юристами, выразившими готовность сотрудничать.
Георгий Борисенко: «Работаем методично, последовательно, подбираем материалы с тем, чтобы максимально обосновать наш иск. Когда все будет готово, он будет подан».
Напомним, 31 августа Вашингтон потребовал от Москвы освободить указанные здания. Российские дипломаты также заявили о незаконных обысках, которые провели сотрудники ФБР. В Госдепартаменте обыски отрицают и говорят, что это была инспекция.
Георгий Борисенко, представитель МИД РФ: «Цифра в 455 человек, к которой мы предложили американцам привести их персонал в России, с нашей стороны включала и сотрудников российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке. Но они не занимаются двусторонними российско-американскими делами. То, что мы летом засчитали людей, работающих в постпредстве России при ООН, была сугубо наша добрая воля».
По словам Борисенко, чтобы уравновесить ситуацию, МИД РФ может сократить число американских дипломатов в России еще на 150 человек.
Борисенко добавил, что МИД не отказывается от намерения подать в суд в связи с изъятием у РФ здания генконсульства в Сан-Франциско, торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Он отметил, что ведомство уже договорилось с американскими юристами, выразившими готовность сотрудничать.
Георгий Борисенко: «Работаем методично, последовательно, подбираем материалы с тем, чтобы максимально обосновать наш иск. Когда все будет готово, он будет подан».
Напомним, 31 августа Вашингтон потребовал от Москвы освободить указанные здания. Российские дипломаты также заявили о незаконных обысках, которые провели сотрудники ФБР. В Госдепартаменте обыски отрицают и говорят, что это была инспекция.
Комментарии