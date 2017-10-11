«Были потрясены и шокированы»: КП извинилась за сообщение о смерти Хворостовского

Сайт «Комсомольской правды» извинился за публикацию ложной информации о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского.
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На сайте «Комсомольской правды» говорится, что журналисты, получив от источника, который вызывал доверие, информацию о смерти знаменитого артиста, были шокированы и «не имели возможности ее оперативно проверить». Издание пообещало принять все меры для того, чтобы подобное не повторялось.
«Комсомольская правда»: «Сайт приносит самые искренние извинения родным, близким и всем поклонникам Народного артиста России Дмитрия Хворостовского за распространение ложной информации. Мы ее получили от источника, который вызывал у нас доверие. Как и все наши читатели, мы были потрясены и шокированы это страшной новостью, и не имели возможности ее оперативно проверить. Мы примем все меры, чтобы подобное больше не повторялось».
Ранее сотрудник «Комсомольской правды» Елена Бодуэн, которая стала автором скандальной заметки, признала свою вину и попросила прощения за то, что поверила «злому человеку» из Интернета.
Елена Бодуэн: «Мне конечно очень стыдно про это говорить, но это я виновата в распространении новости про Дмитрия Хворостовского и его якобы уход из жизни. Только моя вина. Злой человек опубликовал в Сети, мне подтвердили инсайдеры, а я, как журналист, написала, первый раз в жизни не проверив. Нельзя в таких вещах полагаться на непроверенную информацию — это урок большой не только мне, но и всем нашим СМИ. Все камни в этот раз я заслужила. Мне очень стыдно. Но, конечно, самое главное, что он жив».
Корреспондент издания Дмитрий Стешин написал в Twitter, что ложная новость о смерти Хворостовского — это результат «интриг оперного мира».
Напомним, сообщение о том, что Дмитрий Хворостовский, который с 2015 года борется с онкологическим заболеванием, якобы скончался, появилось в ночь на среду. Информацию вскоре опровергли супруга оперного певца Флоранс и директор Хворостовского Марк Хилдрю.
«Комсомольская правда»: «Сайт приносит самые искренние извинения родным, близким и всем поклонникам Народного артиста России Дмитрия Хворостовского за распространение ложной информации. Мы ее получили от источника, который вызывал у нас доверие. Как и все наши читатели, мы были потрясены и шокированы это страшной новостью, и не имели возможности ее оперативно проверить. Мы примем все меры, чтобы подобное больше не повторялось».
Ранее сотрудник «Комсомольской правды» Елена Бодуэн, которая стала автором скандальной заметки, признала свою вину и попросила прощения за то, что поверила «злому человеку» из Интернета.
Елена Бодуэн: «Мне конечно очень стыдно про это говорить, но это я виновата в распространении новости про Дмитрия Хворостовского и его якобы уход из жизни. Только моя вина. Злой человек опубликовал в Сети, мне подтвердили инсайдеры, а я, как журналист, написала, первый раз в жизни не проверив. Нельзя в таких вещах полагаться на непроверенную информацию — это урок большой не только мне, но и всем нашим СМИ. Все камни в этот раз я заслужила. Мне очень стыдно. Но, конечно, самое главное, что он жив».
Корреспондент издания Дмитрий Стешин написал в Twitter, что ложная новость о смерти Хворостовского — это результат «интриг оперного мира».
Напомним, сообщение о том, что Дмитрий Хворостовский, который с 2015 года борется с онкологическим заболеванием, якобы скончался, появилось в ночь на среду. Информацию вскоре опровергли супруга оперного певца Флоранс и директор Хворостовского Марк Хилдрю.
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