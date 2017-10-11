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    Устроившему ДТП в Коломне водителю автобуса предъявили обвинение

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    • Фото: @kolomnaonline / twitter.ru
    Устроившему ДТП в Коломне водителю автобуса предъявили обвинение

    Устроившему ДТП в Коломне водителю автобуса предъявили обвинение

    Устроившему ДТП в Коломне водителю автобуса предъявили обвинение
  • Фото: @kolomnaonline / twitter.ru

    • Следствие предъявило обвинение водителю автобуса, устроившему ДТП в Коломне, где погибли пять человек.

    Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

    Татьяна Петрова: «Сегодня специализированным следственным отделом по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Московской области водителю автобуса, совершившему дорожно-транспортное происшествие в Коломенском районе, в результате которого погибли пять человек, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц“».

    По словам Петровой, следователь подал ходатайство в Коломенский городской суд об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

    Кроме того, Ространснадзор инициировал внеплановую проверку перевозчика «Мострансавто», которому принадлежал попавший в аварию автобус. Ведомство проверит режим труда и отдыха водителей на соответствие требованиям приказа Минтранса России.

    смотретьВ Подмосковье в перевернувшемся автобусе погибли 6 человек
    В Подмосковье в перевернувшемся автобусе погибли 6 человек
    Напомним, 6 октября в 15:30 на автодороге «Обход города Коломны» автобус с пассажирами опрокинулся в кювет. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением из-за непогоды.

    В автобусе находились 39 пассажиров. В аварии погибли пять человек, 25 пассажиров, среди которых четырехлетний ребенок, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.




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