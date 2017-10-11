Трамп назвал хоккеиста Евгения Малкина «большим, жестким парнем»

Президент США отметил российского хоккеиста Евгения Малкина. Спортсмен вместе со своей командой «Питтсбург Пингвинз» побывал на приеме в Белом доме.

Дональд Трамп традиционно пригласил в гости действующих чемпионов Национальной хоккейной лиги. На этот раз он поблагодарил не только команду в целом и ее тренеров, но и познакомился лично с несколькими игроками, в том числе с Евгением Малкиным. Для него Трамп не поскупился на определения.



Дональд Трамп, президент США: «Евгений Малкин. Где он? Он выглядит как баскетболист! Большой парень, сильный, жесткий!»



«Питтсбург Пингвинз» — первая за последние почти 20 лет команда в Национальной хоккейной лиге, которая становится чемпионом два года подряд. Трамп предположил, что они приедут в Белый дом и в следующем году.