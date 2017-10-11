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    Трамп назвал хоккеиста Евгения Малкина «большим, жестким парнем». Малкин, НХЛ, США, Трамп Дональд, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрамп назвал хоккеиста Евгения Малкина «большим, жестким парнем»

    Трамп назвал хоккеиста Евгения Малкина «большим, жестким парнем»

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    Трамп назвал хоккеиста Евгения Малкина «большим, жестким парнем»

    Трамп назвал хоккеиста Евгения Малкина «большим, жестким парнем»

    Трамп назвал хоккеиста Евгения Малкина «большим, жестким парнем»

      Президент США отметил российского хоккеиста Евгения Малкина. Спортсмен вместе со своей командой «Питтсбург Пингвинз» побывал на приеме в Белом доме.

      Дональд Трамп традиционно пригласил в гости действующих чемпионов Национальной хоккейной лиги. На этот раз он поблагодарил не только команду в целом и ее тренеров, но и познакомился лично с несколькими игроками, в том числе с Евгением Малкиным. Для него Трамп не поскупился на определения.

      Дональд Трамп, президент США: «Евгений Малкин. Где он? Он выглядит как баскетболист! Большой парень, сильный, жесткий!»

      «Питтсбург Пингвинз» — первая за последние почти 20 лет команда в Национальной хоккейной лиге, которая становится чемпионом два года подряд. Трамп предположил, что они приедут в Белый дом и в следующем году.

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