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    Во Владивостоке 11 октября впервые за сто лет выпал снег

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    Во Владивостоке 11 октября впервые за сто лет выпал снег

    Во Владивостоке 11 октября впервые за сто лет выпал снег

    Приморские синоптики сообщили, что во Владивостоке впервые с 1917 года 11 октября выпал снег.

    Температура во Владивостоке упала до плюс 4 градусов, в некоторых районах шел дождь, местами начался снег. Впрочем, снежный покров не образовался, так как снежинки таяли, не долетая до земли.

    Ранний снег метеорологи связывают с циклоном, который смещается над акваторией Японского моря и влияет на погоду Приморья. По прогнозам, осадки в виде дождя и снега в течение суток распространятся на большую территорию края, передает РИА Новости.


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