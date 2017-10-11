СМИ раскрыли детали крушения Су-24 в Сирии

СМИ сообщили, что
Су-24М, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в Сирии, не имел ни единого шанса оторваться от земли.
По данным источников, самолет находился в «невзлетном положении» — к отрыву от взлетной полосы не были подготовлены стабилизатор, предкрылки и закрылки. Это могло произойти как из-за ошибки экипажа, так и из-за технических неполадок.
Как отмечает «Коммерсантъ», пилоты до последнего момента пытались поднять в воздух машину, разогнавшуюся до 400 км/ч, однако самолет уже «не имел шансов» взлететь. В результате Су-24М выкатился за пределы ВПП, у него обломалась стойка шасси и он, ударившись о землю, получил серьезные повреждения и загорелся. После этого прогремел взрыв.
Также подчеркивается, что разбившийся Су-24М полностью проверили перед вылетом. У технических специалистов не было нареканий к его состоянию.
Напомним, авиакатастрофа произошла накануне на аэродроме Хмеймим в Сирии. Жертвами крушения стали пилоты Юрий Медведков (командир) и Юрий Копылов (штурман).
Как отмечает «Коммерсантъ», пилоты до последнего момента пытались поднять в воздух машину, разогнавшуюся до 400 км/ч, однако самолет уже «не имел шансов» взлететь. В результате Су-24М выкатился за пределы ВПП, у него обломалась стойка шасси и он, ударившись о землю, получил серьезные повреждения и загорелся. После этого прогремел взрыв.
Также подчеркивается, что разбившийся Су-24М полностью проверили перед вылетом. У технических специалистов не было нареканий к его состоянию.
Напомним, авиакатастрофа произошла накануне на аэродроме Хмеймим в Сирии. Жертвами крушения стали пилоты Юрий Медведков (командир) и Юрий Копылов (штурман).
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