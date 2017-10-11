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    СМИ раскрыли детали крушения Су-24 в Сирии

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    • Фото: РИА Новости, Максим Блинов
    СМИ раскрыли детали крушения <nobr>Су-24</nobr> в Сирии

    СМИ раскрыли детали крушения Су-24 в Сирии

    СМИ раскрыли детали крушения <nobr>Су-24</nobr> в Сирии
  • Фото: РИА Новости, Максим Блинов

    • СМИ сообщили, что Су-24М, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в Сирии, не имел ни единого шанса оторваться от земли.

    По данным источников, самолет находился в «невзлетном положении» — к отрыву от взлетной полосы не были подготовлены стабилизатор, предкрылки и закрылки. Это могло произойти как из-за ошибки экипажа, так и из-за технических неполадок.

    Как отмечает «Коммерсантъ», пилоты до последнего момента пытались поднять в воздух машину, разогнавшуюся до 400 км/ч, однако самолет уже «не имел шансов» взлететь. В результате Су-24М выкатился за пределы ВПП, у него обломалась стойка шасси и он, ударившись о землю, получил серьезные повреждения и загорелся. После этого прогремел взрыв.

    Также подчеркивается, что разбившийся Су-24М полностью проверили перед вылетом. У технических специалистов не было нареканий к его состоянию.

    смотретьСу-24 выкатился за пределы ВПП в Сирии: экипаж погиб
    Су-24 выкатился за пределы ВПП в Сирии: экипаж погиб
    Напомним, авиакатастрофа произошла накануне на аэродроме Хмеймим в Сирии. Жертвами крушения стали пилоты Юрий Медведков (командир) и Юрий Копылов (штурман).

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