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    Американская атомная подлодка «Тусон» прибыла в Южную Корею

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    Американская атомная подлодка «Тусон» прибыла в Южную Корею

    Американская атомная подлодка «Тусон» прибыла в Южную Корею

    Многоцелевая атомная подводная лодка ВМС США «Тусон» подошла к берегам Южной Кореи.

    По данным южнокорейских СМИ, подлодка с экипажем примерно в 150 человек зашла в порт города Чинхэгу на юго-востоке Южной Кореи. Когда «Тусон» вернется в порт базирования на Гавайских островах, пока не известно.

    Также отмечается, что к берегам Корейского полуострова движется еще одна АТЛ ВМС США — «Мичиган», которая на следующей неделе примет участие в совместных учениях Южной Кореи и Соединенных Штатов, передает «Интерфакс».

    Ранее сообщалось, что американский атомный авианосец в сопровождении других кораблей вошел в Южно-Китайское море и взял курс на Корейский полуостров. Группировка примет участие в совместных с Южной Кореей учениях, которые пройдут в середине октября в Японском море недалеко от границ КНДР. Ожидается, что американский авианосец придет к месту назначения 20 октября.

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