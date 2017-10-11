Американская атомная подлодка «Тусон» прибыла в Южную Корею

Многоцелевая атомная подводная лодка ВМС США «Тусон» подошла к берегам Южной Кореи.
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По данным южнокорейских СМИ, подлодка с экипажем примерно в 150 человек зашла в порт города Чинхэгу на юго-востоке Южной Кореи. Когда «Тусон» вернется в порт базирования на Гавайских островах, пока не известно.
Также отмечается, что к берегам Корейского полуострова движется еще одна АТЛ ВМС США — «Мичиган», которая на следующей неделе примет участие в совместных учениях Южной Кореи и Соединенных Штатов, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что американский атомный авианосец в сопровождении других кораблей вошел в Южно-Китайское море и взял курс на Корейский полуостров. Группировка примет участие в совместных с Южной Кореей учениях, которые пройдут в середине октября в Японском море недалеко от границ КНДР. Ожидается, что американский авианосец придет к месту назначения 20 октября.
Также отмечается, что к берегам Корейского полуострова движется еще одна АТЛ ВМС США — «Мичиган», которая на следующей неделе примет участие в совместных учениях Южной Кореи и Соединенных Штатов, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что американский атомный авианосец в сопровождении других кораблей вошел в Южно-Китайское море и взял курс на Корейский полуостров. Группировка примет участие в совместных с Южной Кореей учениях, которые пройдут в середине октября в Японском море недалеко от границ КНДР. Ожидается, что американский авианосец придет к месту назначения 20 октября.
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