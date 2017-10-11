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    Российские военные в Сирии ведут переговоры о поставках хлеба в зоны деэскалации. Сирия, армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, еда, продукты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские военные в Сирии ведут переговоры о поставках хлеба в зоны деэскалации

    Российские военные в Сирии ведут переговоры о поставках хлеба в зоны деэскалации

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    Российские военные в Сирии ведут переговоры о поставках хлеба в зоны деэскалации

    Российские военные в Сирии ведут переговоры о поставках хлеба в зоны деэскалации

    Российские военные в Сирии ведут переговоры о поставках хлеба в зоны деэскалации

      В сирийской провинции Хомс, где расположен один из крупнейших в стране хлебозаводов, сложилась очень тяжелая ситуация с продовольствием.

      Пять последних лет предприятие находилось под контролем террористов. Сейчас его запускают на полную мощность.

      Хусам Аль-Мансур, директор филиала государственной сети хлебозаводов в Хомсе: «На заводе пекли хлеб, даже несмотря на постоянные обстрелы. Сейчас сирийские власти восстанавливают наш район и соседние кварталы. Как только боевики ушли, мы сразу же начали готовить проект переоснащения, чтобы увеличить объем производства и улучшить качество хлеба».

      Российские военные из центра по примирению враждующих сторон ведут переговоры с администрацией провинции Хомс об увеличении поставок хлеба в зону деэскалации. Речь идет о передаче российской муки для местного завода.

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