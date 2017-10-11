СМИ узнали о планах убрать запрещенные сайты из поисковых систем

Роскомнадзор обяжет поисковые системы удалять из списка выдачи заблокированные сайты. Особенно это касается крупного портала RuTracker.
Поправки, согласно которым поисковые системы должны удалить из выдачи навечно заблокированные сайты, заработали 1 октября, но далеко не все запрещенные ресурсы на данный момент исключены. Например, портал RuTracker, заблокированный еще в 2015 году, на Яндексе и в Google выпадает на первой странице. На ресурсе контента нет, но есть ссылки на «зеркала», то есть на копии сайта.
Как пишут «Известия», Роскомнадзор направит поисковикам требования удалить из выдачи заблокированные в России ресурсы. Издание отмечает, что 70% пользователей заходят на пиратские сайты как раз через поисковые страницы.
По данным Роскомнадзора, сейчас заблокированы более 200 ресурсов, в том числе онлайн-кинотеатры и торрент-трекеры. Ранее сообщалось, что в ведомстве появился департамент, который занимается изучением способов блокировки различных интернет-сервисов, в том числе и анонимайзеров.
Как пишут «Известия», Роскомнадзор направит поисковикам требования удалить из выдачи заблокированные в России ресурсы. Издание отмечает, что 70% пользователей заходят на пиратские сайты как раз через поисковые страницы.
По данным Роскомнадзора, сейчас заблокированы более 200 ресурсов, в том числе онлайн-кинотеатры и торрент-трекеры. Ранее сообщалось, что в ведомстве появился департамент, который занимается изучением способов блокировки различных интернет-сервисов, в том числе и анонимайзеров.
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