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    Фейк от Dow Jones: агентство по ошибке сообщило о слиянии Apple и Google. Apple, Google, компании, курьезы, США, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФейк от Dow Jones: агентство по ошибке сообщило о слиянии Apple и Google

    Фейк от Dow Jones: агентство по ошибке сообщило о слиянии Apple и Google

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    Фейк от Dow Jones: агентство по ошибке сообщило о слиянии Apple и Google

    Фейк от Dow Jones: агентство по ошибке сообщило о слиянии Apple и Google

    Фейк от Dow Jones: агентство по ошибке сообщило о слиянии Apple и Google

      Агентство Dow Jones случайно объявило о слиянии компаний Google и Apple.

      На ленте новостей накануне начали появляться неправдоподобные сообщения о том, что основатель Apple Стив Джобс написал о сделке в своем завещании, что она вот-вот должна завершиться и Google, очевидно, переедет в шикарный головной офис Apple.

      Сумма сделки также выглядела, мягко говоря, странно — 9 миллиардов долларов, притом что рыночная стоимость Apple превышает 800 миллиардов долларов. В Dow Jones публикации опровергли, объяснили, что казус связан с техническими неполадками, и извинились за дезинформацию.

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