Фейк от Dow Jones: агентство по ошибке сообщило о слиянии Apple и Google

Агентство Dow Jones случайно объявило о слиянии компаний Google и Apple.

На ленте новостей накануне начали появляться неправдоподобные сообщения о том, что основатель Apple Стив Джобс написал о сделке в своем завещании, что она вот-вот должна завершиться и Google, очевидно, переедет в шикарный головной офис Apple.



Сумма сделки также выглядела, мягко говоря, странно — 9 миллиардов долларов, притом что рыночная стоимость Apple превышает 800 миллиардов долларов. В Dow Jones публикации опровергли, объяснили, что казус связан с техническими неполадками, и извинились за дезинформацию.