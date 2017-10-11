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    Под Петербургом найдены более 100 снарядов времен ВОВ

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    Под Петербургом найдены более 100 снарядов времен ВОВ

    Под Петербургом найдены более 100 снарядов времен ВОВ

    На территории Ленинградской области обнаружен схрон времен Великой Отечественной войны, в котором находились около 100 боеприпасов.

    Как передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, схрон был найден накануне в поселке Молодцово Кировского района. Туда сразу же выехала дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН.

    Специалисты насчитали около сотни различных боеприпасов, в том числе 203-миллиметровый снаряд, три снаряда 105 миллиметров и множество других. Несмотря на коррозию, находка представляла серьезную опасность. Схрон оставили под охраной полиции, чтобы в дальнейшем передать военным саперам и уничтожить.

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