Под Петербургом найдены более 100 снарядов времен ВОВ

На территории Ленинградской области обнаружен схрон времен Великой Отечественной войны, в котором находились около 100 боеприпасов.
Как передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, схрон был найден накануне в поселке Молодцово Кировского района. Туда сразу же выехала дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН.
Специалисты насчитали около сотни различных боеприпасов, в том числе 203-миллиметровый снаряд, три снаряда 105 миллиметров и множество других. Несмотря на коррозию, находка представляла серьезную опасность. Схрон оставили под охраной полиции, чтобы в дальнейшем передать военным саперам и уничтожить.
Специалисты насчитали около сотни различных боеприпасов, в том числе 203-миллиметровый снаряд, три снаряда 105 миллиметров и множество других. Несмотря на коррозию, находка представляла серьезную опасность. Схрон оставили под охраной полиции, чтобы в дальнейшем передать военным саперам и уничтожить.
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