Нефть дорожает на торгах в Лондоне и Нью-Йорке

После существенного подъема нефтяных цен по итогам предыдущей сессии черное золото продолжает дорожать.

На Лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла до 56 долларов 69 центов за баррель (+0,14%). Накануне к закрытию сессии контракт подорожал до 56 долларов 61 цента за баррель (+1,47%).



На электронных торгах в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI на ноябрь прибавили в цене 0,27% и достигли отметки в 51 доллар 6 центов за баррель. Во вторник стоимость фьючерса поднялась до 50 долларов 92 центов за баррель (+2,7%).



Черное золото устремилось вверх после заявлений Саудовской Аравии о намерении сократить экспорт нефти в следующем месяце, а также на фоне ожиданий снижения запасов в США.