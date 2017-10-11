Военные летчики в Хабаровском крае отработали дозаправку бортов в воздухе

В Хабаровском крае летчики истребителей и бомбардировщиков Восточного военного округа провели дозаправку боевых самолетов в воздухе.

Один из самых сложных элементов летной подготовки выполнили авиачасти, размещенные на территории края, а также в соседнем Приморье.



В небо поднялись в том числе новейшие истребители-бомбардировщики Су-34. При дозаправке топливо подавалось из авиационного танкера Ил-78 на скорости самолетов около 500 километров в час.