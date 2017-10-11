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    Военные летчики в Хабаровском крае отработали дозаправку бортов в воздухе. Хабаровский край, авиация, армия и флот РФ, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВоенные летчики в Хабаровском крае отработали дозаправку бортов в воздухе

    Военные летчики в Хабаровском крае отработали дозаправку бортов в воздухе

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    Военные летчики в Хабаровском крае отработали дозаправку бортов в воздухе

    Военные летчики в Хабаровском крае отработали дозаправку бортов в воздухе

    Военные летчики в Хабаровском крае отработали дозаправку бортов в воздухе

      В Хабаровском крае летчики истребителей и бомбардировщиков Восточного военного округа провели дозаправку боевых самолетов в воздухе.

      Один из самых сложных элементов летной подготовки выполнили авиачасти, размещенные на территории края, а также в соседнем Приморье.

      В небо поднялись в том числе новейшие истребители-бомбардировщики Су-34. При дозаправке топливо подавалось из авиационного танкера Ил-78 на скорости самолетов около 500 километров в час.

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