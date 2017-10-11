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Деловое утро НТВ

    Украинские военные прокомментировали задержание бойца ВСУ в России

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    Украинские военные прокомментировали задержание бойца ВСУ в России

    Украинские военные прокомментировали задержание бойца ВСУ в России

    Украинский военнослужащий, о задержании которого ранее сообщили в погрануправлении ФСБ по Белгородской и Воронежской областям, самовольно покинул место службы.

    Об этом сообщается на странице в Facebook штаба, отвечающего за проведение операции в Донбассе.

    Из заявления штаба: «Предварительно установлено, что 6 октября военнослужащий одного из подразделений, которое сейчас дислоцируется в районе проведения АТО, без оформления необходимых документов на убытие из воинской части с устного разрешения командира уехал домой по семейным обстоятельствам».

    По факту самовольного оставления воинской части начато расследование.

    Ранее погрануправление ФСБ по Белгородской и Воронежской областям сообщило о задержании за нарушение границы на луганском направлении мужчины, представившегося военнослужащим украинской армии. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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