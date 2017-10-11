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Деловое утро НТВ
    Медведев обсудил с президентом Алжира борьбу с терроризмом. Алжир, Медведев. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМедведев обсудил с президентом Алжира борьбу с терроризмом

    Медведев обсудил с президентом Алжира борьбу с терроризмом

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    Медведев обсудил с президентом Алжира борьбу с терроризмом

    Медведев обсудил с президентом Алжира борьбу с терроризмом

    Медведев обсудил с президентом Алжира борьбу с терроризмом

      Дмитрий Медведев подвел итоги своего официального визита в Алжир. По словам премьера, отношения двух стран успешно развиваются.

      Москва и Алжир подписали документы о сотрудничестве в сфере экономики, энергетики, высоких технологий и не только. С президентом страны Медведев говорил о борьбе с терроризмом.

      Дмитрий Медведев: «Мы обсудили международную проблематику, включая такие сложные проблемы, как терроризм, региональные проблемы, необходимость урегулирования целого ряда конфликтов. Отметили, что позиции наших сторон по основным подходам к решению этих проблем совпадают».

      После переговоров с президентом Алжира Дмитрий Медведев отправился с рабочей поездкой в Марокко.

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