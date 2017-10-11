Чешский премьер раскритиковал заявление президента Земана о Крыме

Чешский премьер Богуслав Соботка заявил, что выступление президента республики Милоша Земана во вторник в ПАСЕ противоречит внешней политике Чехии, а санкции ЕС против РФ зависят от выполнения минских договоренностей.
Ранее во вторник президент Чехии Милош Земан заявил, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию за полуостров. Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт, и, по его мнению, в случае диалога Киева и Москвы «можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа».
Соботка на своей странице в Twitter заявил, что заявление Земана резко противоречит внешней политике Чехии.
Богуслав Соботка: «Выступление Земана в Совете Европы резко противоречит нашей внешней политике, и президент не имел на это мандата от чешского правительства. Чехия защищает уважение к международному праву. Санкции ЕС против России увязаны с выполнением минских договоренностей, без наполнения этих соглашений их (санкции) нельзя отменить».
Ранее слова Земана прокомментировали в Госдуме. Зампредседателя комитета нижней палаты по международным делам Дмитрий Новиков счел предложение чешского президента странным, поскольку вопрос с Крымом закрыт. По его мнению, подобные заявления являются следствием либо недостатка информации, либо определенной конъюнктуры.
Соботка на своей странице в Twitter заявил, что заявление Земана резко противоречит внешней политике Чехии.
Богуслав Соботка: «Выступление Земана в Совете Европы резко противоречит нашей внешней политике, и президент не имел на это мандата от чешского правительства. Чехия защищает уважение к международному праву. Санкции ЕС против России увязаны с выполнением минских договоренностей, без наполнения этих соглашений их (санкции) нельзя отменить».
Ранее слова Земана прокомментировали в Госдуме. Зампредседателя комитета нижней палаты по международным делам Дмитрий Новиков счел предложение чешского президента странным, поскольку вопрос с Крымом закрыт. По его мнению, подобные заявления являются следствием либо недостатка информации, либо определенной конъюнктуры.
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