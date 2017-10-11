В приложении Telegram появился русский язык

Об обновлении сообщил основатель Telegram Павел Дуров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».Приложение Telegram для смартфонов появилось в 2013 году, однако до настоящего момента русскоязычной версии не было. Обновления с возможностью выбрать русский язык появились в магазинах приложений AppStore (для операционной системе iOS) и Play Market (для операционной системы Android). Помимо русского, Telegram также стал доступен на украинском, французском, малайском и индонезийском языках.Кроме новых языков, в обновлении появилась возможность трансляции геопозиции в реальном времени, новый музыкальный плеер. Еще одно нововведение — специальная пометка для сообщений от администраторов в группах.Дуров приурочил важное обновление Telegram к своему дню рождения — 10 октября основателю мессенджера исполнилось 33 года.