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    В приложении Telegram появился русский язык

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    В приложении Telegram появился русский язык

    В приложении Telegram появился русский язык

    Официальное мобильное приложение мессенджера Telegram после обновления стало доступно на русском языке.

    Об обновлении сообщил основатель Telegram Павел Дуров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

    Приложение Telegram для смартфонов появилось в 2013 году, однако до настоящего момента русскоязычной версии не было. Обновления с возможностью выбрать русский язык появились в магазинах приложений AppStore (для операционной системе iOS) и Play Market (для операционной системы Android). Помимо русского, Telegram также стал доступен на украинском, французском, малайском и индонезийском языках.

    Кроме новых языков, в обновлении появилась возможность трансляции геопозиции в реальном времени, новый музыкальный плеер. Еще одно нововведение — специальная пометка для сообщений от администраторов в группах.

    Дуров приурочил важное обновление Telegram к своему дню рождения — 10 октября основателю мессенджера исполнилось 33 года.

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