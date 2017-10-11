Умер Дмитрий Хворостовский

Известный оперный певец Дмитрий Хворостовкий умер в возрасте 54 лет после продолжительной борьбы с раком.
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О смерти певца сообщила «Комсомольская правда».
Артист давно сражался с тяжелым онкологическим заболеванием. Он не дожил неделю до своего 55-летия.
О болезни певца стало известно в июне 2015 года, когда он был вынужден отменить несколько концертов. Певец прошел курс лечения, после чего вновь вернулся на сцену уже через пару месяцев. Однако осенью 2016 года артист снова был вынужден пройти курс химиотерапии. Выйдя из клиники, певец выступил в день своего рождения на сцене Старой оперы во Франкфурте.
В мае 2017 года Хворостовский выступил на концерте в Санкт-Петербурге, посвященном Дню города, а 2 июня с травмированным плечом выступил в Большом концертном зале Красноярска, по окончании которого артисту было присвоено звание почетного гражданина Красноярского края.
Несколько недель назад, 26 сентября, Хворостовский не смог выступить в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского. Хворостовский до последних дней не хотел уступать болезни и уходить со сцены.
Артист давно сражался с тяжелым онкологическим заболеванием. Он не дожил неделю до своего 55-летия.
О болезни певца стало известно в июне 2015 года, когда он был вынужден отменить несколько концертов. Певец прошел курс лечения, после чего вновь вернулся на сцену уже через пару месяцев. Однако осенью 2016 года артист снова был вынужден пройти курс химиотерапии. Выйдя из клиники, певец выступил в день своего рождения на сцене Старой оперы во Франкфурте.
В мае 2017 года Хворостовский выступил на концерте в Санкт-Петербурге, посвященном Дню города, а 2 июня с травмированным плечом выступил в Большом концертном зале Красноярска, по окончании которого артисту было присвоено звание почетного гражданина Красноярского края.
Несколько недель назад, 26 сентября, Хворостовский не смог выступить в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского. Хворостовский до последних дней не хотел уступать болезни и уходить со сцены.
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