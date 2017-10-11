Трамп прокомментировал возможность начала Третьей мировой войны

Президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывание
сенатора-республиканца Боба Коркера о том, что политика нынешнего американского лидера может поставить США «на путь к Третьей мировой войне».
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По словам Трампа, «на неверном пути» находились предыдущие американские администрации. Последние 25 лет Соединенные Штаты были «на пути к очень большой проблеме — такой, какую мир раньше никогда не видел», заявил он.
Дональд Трамп: «Поверьте, сейчас мы на правильном пути».
Ранее Трамп раскритиковал Коркера в Twitter, написав, что у того «не хватило смелости» выдвигать свою кандидатуру для переизбрания в сенат в 2018 году. Он добавил, что отказал Коркеру в должности госсекретаря, и отметил, что сенатор несет ответственность за «ужасную» ядерную сделку с Ираном. В ответ Коркер написал в Twitter, что Белый дом превратился в «детский сад для взрослых».
Дональд Трамп: «Поверьте, сейчас мы на правильном пути».
Ранее Трамп раскритиковал Коркера в Twitter, написав, что у того «не хватило смелости» выдвигать свою кандидатуру для переизбрания в сенат в 2018 году. Он добавил, что отказал Коркеру в должности госсекретаря, и отметил, что сенатор несет ответственность за «ужасную» ядерную сделку с Ираном. В ответ Коркер написал в Twitter, что Белый дом превратился в «детский сад для взрослых».
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