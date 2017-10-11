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    Трамп прокомментировал возможность начала Третьей мировой войны

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    • Фото: Reuters © 2017, Yuri Gripas
    Трамп прокомментировал возможность начала Третьей мировой войны

    Трамп прокомментировал возможность начала Третьей мировой войны

    Трамп прокомментировал возможность начала Третьей мировой войны
  • Фото: Reuters © 2017, Yuri Gripas

    • Президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывание сенатора-республиканца Боба Коркера о том, что политика нынешнего американского лидера может поставить США «на путь к Третьей мировой войне».

    По словам Трампа, «на неверном пути» находились предыдущие американские администрации. Последние 25 лет Соединенные Штаты были «на пути к очень большой проблеме — такой, какую мир раньше никогда не видел», заявил он.
    Дональд Трамп: «Поверьте, сейчас мы на правильном пути».

    Ранее Трамп раскритиковал Коркера в Twitter, написав, что у того «не хватило смелости» выдвигать свою кандидатуру для переизбрания в сенат в 2018 году. Он добавил, что отказал Коркеру в должности госсекретаря, и отметил, что сенатор несет ответственность за «ужасную» ядерную сделку с Ираном. В ответ Коркер написал в Twitter, что Белый дом превратился в «детский сад для взрослых».

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