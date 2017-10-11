Определились обладатели всех прямых путевок на ЧМ-2018 от Европы

По итогам завершившегося во вторник вечером европейского группового отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года стали известны команды, попавшие в финальную часть турнира, а также сборные, которые сыграют за путевки в стыковых матчах.

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Первые места в своих группах заняли сборные Франции, Португалии, Германии, Сербии, Польши, Англии, Испании, Бельгии, Исландии. Эти команды стали участниками ЧМ-2018.



Сборные, занявшие в группах вторые места, сыграют в стыковых матчах. Речь идет о национальных командах Швеции, Швейцарии, Северной Ирландии, Ирландии, Дании, Италии, Греции, Хорватии. Еще одна команда, финишировавшая второй, сборная Словакии, оказалась худшей из них по набранным очкам, а потому лишилась шансов побороться за путевку на ЧМ в Россию.



Обращает на себя внимание отсутствие в списке сборных, завоевавших путевку на ЧМ и претендующих на нее, команды Голландии: она стала в своей группе третьей. Жеребьевка пар стыковых матчей пройдет в Цюрихе 17 октября, а сами матчи — 9–11 ноября и 12–14 ноября.



Сборная России в отборочном цикле участия не принимает, поскольку является хозяйкой турнира.