Голоса «Зазеркалья»: о чем говорят на радио, вещающем из психбольницы

По данным Всемирной организации здравоохранения, психическим расстройством страдает каждый четвертый житель планеты. А шанс заболеть — у каждого второго. Мировой экономике душевное нездоровье граждан обходится ежегодно в триллион долларов.

Самой депрессивной страной Международный консорциум психиатрической эпидемиологии признает США — депрессией там страдают 16% жителей. В России, для сравнения, в три раза меньше. Но цифра все равно огромная — около 8 миллионов жителей страны.



Как говорят специалисты, от психиатрической больницы не застрахован никто. Сегодня там, а завтра здесь. Такой слоган часто звучит в эфире первой и единственной в России радиостанции, которая вещает из Кащенко.



Сумасшедшей идеей создать радио в сумасшедшем доме мир заразили аргентинцы. Там оно так и называется «Ла колифата» — «Сумасшедшее радио». Российский аналог думали назвать «Границы разума» или «Кащенко ФМ». Остановились на «Зазеркалье». Так символичнее. Радио на весь Интернет вещает о болезни и здоровье, любви, расставании и жизни.



Дарья Благова, главный редактор радио «Зазеркалье»: «У нас есть ребята, которые не появятся в этом репортаже, потому что они стесняются камер. И в том числе, потому что они работают и в медиа, и где-то еще. С серьезными психическими заболеваниями. Естественно, они скрываются от коллег».



Дарья Благова у микрофона — единственный здоровый и единственный профессионал радио — закончила журфак. Все остальные, хоть и являются пациентами психиатрической клиники, не лежат, привязанные к кроватям, не бросаются на людей. А живут обычной жизнью, приходя сюда на реабилитацию.



За эфиры на радио «Зазеркалье» его сотрудники получают небольшие, но все-таки деньги. Устроиться на нормальную работу с их диагнозами почти нереально.



Подробности — в видеоматериале.