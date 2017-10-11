На грани фола: почему президент Чехии призвал Украину забыть о Крыме

Предложение решить крымский вопрос, прозвучавшее из уст чешского президента Милоша Земана, вызвало шквал эмоций и в России, и на Украине, и привлекло невиданное внимание к не самому популярному обычно мероприятию — сессии ПАСЕ.
Напомним, Земан предложил признать возврат Крыма России делом решенным, но Киев при этом якобы может договориться с Москвой о компенсации.
Украина была возмущена таким заявлением, а в России напомнили, что крымский вопрос был решен путем свободного волеизъявления граждан. Но, как выразился один из экспертов, заявление, прозвучавшее из уст европейского политика, прорвало так называемую блокаду слова и может сместить мнение непримиримой Европы в сторону «а что, если…».
Президент Чехии известен своими яркими высказываниями, но вчерашнее было и вовсе на грани фола: нефть в обмен на полуостров.
Милош Земан: «Крым анексирован, без сомнений, это свершившийся факт. Если бы шел диалог между Россией и Украиной, я думаю, и это исключительно мое мнение, было бы возможно получить компенсацию за Крым. Финансовую или нефтью и газом».
Как заметила одна из журналисток, услышав такое, украинские депутаты буквально выбежали из зала. Слова они тоже подбирали с трудом, едва не скатываясь на оскорбления.
Борислав Берёза, член украинской делегации в Парламентской ассамблее Европы: «Я считаю, что ни один человек в здравом уме не может сказать такое».
Оксана Сыроед, заместитель председателя Верховной рады Украины: «Простой вопрос президенту Чехии: за сколько он готов продать часть своей территории? Я, например, не готова торговаться. Если он готов, то пускай покажет, выставит прейскурант».
Предложение президента Чехии по-европейски прагматично — если ситуацию не изменишь, так не лучше ли получить хоть что-то. Но готова ли Россия купить, даже если предположить, что Украина продаст?
Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования (Украина): «Украина не может отдать Крым за компенсацию, потому что внутри страны сразу поднимется вой, что Крым продали. А Россия не может компенсировать Украине потерю Крыма, потому что с точки зрения Российской Федерации вопрос решен на референдуме и Россия Украине ничего не должна».
Земан не только старается смотреть на вещи реалистично: попытаться отобрать Крым — значит развязать новую войну в Европе. Но и точно улавливает тенденции: о том, что санкции не работают, а выбраться из крымского тупика необходимо, в Европе говорят все чаще.
Украина была возмущена таким заявлением, а в России напомнили, что крымский вопрос был решен путем свободного волеизъявления граждан. Но, как выразился один из экспертов, заявление, прозвучавшее из уст европейского политика, прорвало так называемую блокаду слова и может сместить мнение непримиримой Европы в сторону «а что, если…».
Президент Чехии известен своими яркими высказываниями, но вчерашнее было и вовсе на грани фола: нефть в обмен на полуостров.
Милош Земан: «Крым анексирован, без сомнений, это свершившийся факт. Если бы шел диалог между Россией и Украиной, я думаю, и это исключительно мое мнение, было бы возможно получить компенсацию за Крым. Финансовую или нефтью и газом».
Как заметила одна из журналисток, услышав такое, украинские депутаты буквально выбежали из зала. Слова они тоже подбирали с трудом, едва не скатываясь на оскорбления.
Борислав Берёза, член украинской делегации в Парламентской ассамблее Европы: «Я считаю, что ни один человек в здравом уме не может сказать такое».
Оксана Сыроед, заместитель председателя Верховной рады Украины: «Простой вопрос президенту Чехии: за сколько он готов продать часть своей территории? Я, например, не готова торговаться. Если он готов, то пускай покажет, выставит прейскурант».
Предложение президента Чехии по-европейски прагматично — если ситуацию не изменишь, так не лучше ли получить хоть что-то. Но готова ли Россия купить, даже если предположить, что Украина продаст?
Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования (Украина): «Украина не может отдать Крым за компенсацию, потому что внутри страны сразу поднимется вой, что Крым продали. А Россия не может компенсировать Украине потерю Крыма, потому что с точки зрения Российской Федерации вопрос решен на референдуме и Россия Украине ничего не должна».
Земан не только старается смотреть на вещи реалистично: попытаться отобрать Крым — значит развязать новую войну в Европе. Но и точно улавливает тенденции: о том, что санкции не работают, а выбраться из крымского тупика необходимо, в Европе говорят все чаще.
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