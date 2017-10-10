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    В Белом доме назвали «шуткой» предложение Трампа помериться IQ с Тиллерсоном

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    В Белом доме назвали «шуткой» предложение Трампа помериться IQ с Тиллерсоном

    В Белом доме назвали «шуткой» предложение Трампа помериться IQ с Тиллерсоном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что предложение сравнить коэффициент его интеллекта с IQ госсекретаря США Рекса Тиллерсона не направлено против главы американского внешнеполитического ведомства.

    Дональд Трамп: «Я ни на кого не нападал. Я не верю в подобные нападки».

    В Белом доме в свою очередь заявления Трампа назвали шуткой.

    Сара Сандерс, представитель Белого дома: «Президент США никогда не заявлял, что госсекретарь не умен. Это была шутка, ничего больше».

    Ранее в интервью журналу Forbes Трамп предположил, что коэффициент его интеллекта (IQ) выше, чем у Тиллерсона, комментируя информацию телеканала NBC News, по данным которого Тиллерсон однажды назвал президента США «придурком».

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