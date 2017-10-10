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    Правительство Испании считает недопустимым заявление Пучдемона о независимости Каталонии

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    • Фото: Reuters © 2017, Albert Gea
    Правительство Испании считает недопустимым заявление Пучдемона о независимости Каталонии

    Правительство Испании считает недопустимым заявление Пучдемона о независимости Каталонии

    Правительство Испании считает недопустимым заявление Пучдемона о независимости Каталонии
  • Фото: Reuters © 2017, Albert Gea

    • Правительство Испании считает недопустимым заявление по поводу независимости автономного сообщества Каталония, сделанное председателем правительства автономии Карлесом Пучдемоном.

    Выступая во вторник в каталонском парламенте, Пучдемон заявил, что согласно результатам прошедшего 1 октября референдума, он «принимает мандат граждан для того, чтобы Каталония стала независимым государством». Однако затем он призвал парламент «приостановить действие декларации о независимости, чтобы прийти к диалогу, который сделает возможным согласованные переговоры».

    Как сообщает агентство Efe со ссылкой на источник в испанском правительстве, недопустимо «делать неявное объявление независимости, чтобы потом его ясно приостанавливать». В правительстве напомнили, что закон о референдуме, на основании которого делал заявление глава женералитета, незаконен, а его действие приостановил Конституционный суд страны.

    Во вторник, 10 октября глава женералитета Карлес Пучдемон представил парламенту Каталонии результаты референдума о независимости, который прошел в автономном сообществе 1 октября. Этот референдум не признают испанские власти, еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.

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    Глава государства, король Испании Филипп VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало «неприемлемое неподчинение» для того, чтобы «разрушить единство Испании». Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, «пока те не вернутся в законное русло».

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