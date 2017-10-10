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    Пассажиры скрутили авиадебошира на рейсе Москва — Нью-Йорк

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    Пассажиры скрутили авиадебошира на рейсе Москва — Нью-Йорк

    Пассажиры скрутили авиадебошира на рейсе Москва — <nobr>Нью-Йорк</nobr>

    Пассажир бизнес-класса рейса «Аэрофлота» Москва — Нью-Йорк ударил бортпроводницу и подрался с другим пассажиром, хулигана связали и передали американской полиции.

    Как сообщили РИА Новости в авиакомпании, инцидент произошел 8 октября в бизнес-классе самолета, следовавшего рейсом SU102 из Москвы в Нью-Йорк.

    Из сообщения «Аэрофлота»: «В течение полета пассажир вел себя неадекватно (предположительно находился в состоянии сильного алкогольного опьянения), ударил в область лица бортпроводницу, подрался с пассажиром бизнес-класса».

    Дебоширу были выданы устное и письменное предупреждение, впоследствии он был связан другими пассажирами и по прилету в аэропорт назначения передан полиции и ФБР. Сотрудниками правоохранительных органов решается вопрос возбуждения уголовного дела.

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