Пассажир
бизнес-класса рейса «Аэрофлота» Москва — Нью-Йорк ударил бортпроводницу и подрался с другим пассажиром, хулигана связали и передали американской полиции.
Как сообщили РИА Новости в авиакомпании, инцидент произошел 8 октября в бизнес-классе самолета, следовавшего рейсом SU102 из Москвы в Нью-Йорк.
Из сообщения «Аэрофлота»: «В течение полета пассажир вел себя неадекватно (предположительно находился в состоянии сильного алкогольного опьянения), ударил в область лица бортпроводницу, подрался с пассажиром бизнес-класса».
Дебоширу были выданы устное и письменное предупреждение, впоследствии он был связан другими пассажирами и по прилету в аэропорт назначения передан полиции и ФБР. Сотрудниками правоохранительных органов решается вопрос возбуждения уголовного дела.
Из сообщения «Аэрофлота»: «В течение полета пассажир вел себя неадекватно (предположительно находился в состоянии сильного алкогольного опьянения), ударил в область лица бортпроводницу, подрался с пассажиром бизнес-класса».
Дебоширу были выданы устное и письменное предупреждение, впоследствии он был связан другими пассажирами и по прилету в аэропорт назначения передан полиции и ФБР. Сотрудниками правоохранительных органов решается вопрос возбуждения уголовного дела.
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