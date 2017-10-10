Русский музей пожаловался прокуратуре на Минкульт

Жалоба сотрудников Русского музея связана с тем, что, по их мнению, министр культуры Мединский пытается заставить их директора Владимира Гусева перенести редкую икону XII века «Ангел златые власы» с основной экспозиции в домовую церковь Михайловского замка.
Все хранители отдела древнерусского искусства Русского музея обратились к прокурору Петербурга с просьбой пресечь давление министра культуры на их директора. А от самого Владимира Гусева потребовать строгого соблюдения закона и обеспечения сохранности культурных ценностей, в том числе иконы «Ангел златые власы».
Именно ее департамент федерального ведомства, ссылаясь на инициативу частного благотворительного фонда «Иваново дело», просит выставить в домовой церкви Михайловского замка. Документ публикует сегодня интернет-издание «Город 812». Также чиновники Минкульта требуют «представить информацию о возможности или невозможности экспонирования музейных предметов в данной церкви».
После этого в Русском музее побывал глава ведомства Владимир Мединский. Он лично осмотрел экспозицию, на которой выставлена ценнейшая икона XII века. Позже на совещании в Петербурге с участием его заместителя и представителей инициатора передачи иконы все собравшиеся высказались за удовлетворение просьбы фонда «Иваново дело». Однако на встречу не позвали ни одного из хранителей Русского музея.
Сегодня они называют сложившуюся ситуацию абсурдной. Если икону перенесут в Михайловский замок, она будет оторвана от общей экспозиции и лишена необходимых условий содержания. Кроме того, в манипуляциях со святыней специалисты видят угрозу ее утраты.
Ирина Шалина, ведущий научный сотрудник отдела древнерусского искусства Государственного Русского музея, кандидат искусствоведения: «Несмотря на то, что у нас не было никаких подтверждающих документов, поскольку представители Министерства культуры практически через день ездят в Русский музей и это не может быть случайностью, и поскольку директор собирает совещание, на котором говорит, что на него оказывается очень сильное давление со стороны Министерства культуры и он не может поступить по-другому, то мы пришли к выводу, что Министерство культуры совершает не вполне законную, как нам кажется, акцию сильного давления на дирекцию Русского музея».
Напомним: в 2009 году по просьбе того же фонда, руководит которым Сергей Шмаков, из Русского музея министерство отправило якобы на временную выставку в коттеджный подмосковный поселок икону Богородицы Торопецкой. В результате сроки возвращения ценности были нарушены, а потом Минкульт и вовсе вывел икону из инвентаря Русского музея. Сейчас она по-прежнему остается в пригороде столицы. Теперь, по мнению хранителей, подобная угроза может нависнуть над «Ангелом златые власы».
Именно ее департамент федерального ведомства, ссылаясь на инициативу частного благотворительного фонда «Иваново дело», просит выставить в домовой церкви Михайловского замка. Документ публикует сегодня интернет-издание «Город 812». Также чиновники Минкульта требуют «представить информацию о возможности или невозможности экспонирования музейных предметов в данной церкви».
После этого в Русском музее побывал глава ведомства Владимир Мединский. Он лично осмотрел экспозицию, на которой выставлена ценнейшая икона XII века. Позже на совещании в Петербурге с участием его заместителя и представителей инициатора передачи иконы все собравшиеся высказались за удовлетворение просьбы фонда «Иваново дело». Однако на встречу не позвали ни одного из хранителей Русского музея.
Сегодня они называют сложившуюся ситуацию абсурдной. Если икону перенесут в Михайловский замок, она будет оторвана от общей экспозиции и лишена необходимых условий содержания. Кроме того, в манипуляциях со святыней специалисты видят угрозу ее утраты.
Ирина Шалина, ведущий научный сотрудник отдела древнерусского искусства Государственного Русского музея, кандидат искусствоведения: «Несмотря на то, что у нас не было никаких подтверждающих документов, поскольку представители Министерства культуры практически через день ездят в Русский музей и это не может быть случайностью, и поскольку директор собирает совещание, на котором говорит, что на него оказывается очень сильное давление со стороны Министерства культуры и он не может поступить по-другому, то мы пришли к выводу, что Министерство культуры совершает не вполне законную, как нам кажется, акцию сильного давления на дирекцию Русского музея».
Напомним: в 2009 году по просьбе того же фонда, руководит которым Сергей Шмаков, из Русского музея министерство отправило якобы на временную выставку в коттеджный подмосковный поселок икону Богородицы Торопецкой. В результате сроки возвращения ценности были нарушены, а потом Минкульт и вовсе вывел икону из инвентаря Русского музея. Сейчас она по-прежнему остается в пригороде столицы. Теперь, по мнению хранителей, подобная угроза может нависнуть над «Ангелом златые власы».
Комментарии