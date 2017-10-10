Невский
ТВ-Эфир
Невский

    Выпуску новостей НТВ из Петербурга помешал блэкаут

    комментировать

    Выпуску новостей НТВ из Петербурга помешал блэкаут

    Выпуску новостей НТВ из Петербурга помешал блэкаут

    Сегодня днем в Петроградском районе произошло отключение света в нескольких зданиях. Среди погруженных в темноту оказались и сотрудники петербургской редакции НТВ.

    Локальный блэкаут произошел сегодня на Петроградской стороне. Днем отключение электроснабжения парализовало работу нескольких предприятий, расположенных на улице Академика Павлова.

    Среди них частные компании, научно-производственное объединение, медицинская лаборатория и редакция новостей НТВ-Петербург. Свет пропал в 15 часов. В офисе нашего питерского филиала погасли все экраны и мониторы. В это время мы как раз готовили дневной выпуск новостей. Но выйти в эфир в 16:15 по техническим причинам так и не удалось.

    Как сообщили в «Ленэнерго», причиной отключения стал сбой на линии электропередачи Левашовской подстанции. На восстановление электроснабжения специалистам потребовалось чуть больше часа.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru