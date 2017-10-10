Телекомпания НТВ отмечает 24-й день рождения

Ровно 24 года назад — 10 октября 1993 года в эфир вышла первая передача НТВ — «Итоги» с Евгением Киселёвым. Первым слоганом телеканала был: «Новости — наша профессия».

Сегодня в коридорах и в аппаратных часто вспоминают разные случаи из богатой истории телекомпании. Кто-то даже отмечает дату на рабочем месте, правда, не нарушая производственного процесса.



Часть коллектива, которая начинала работать на НТВ в 90-х, до сих пор остается в команде телеканала. Кто они и как изменились за это время, расскажет наш видеоролик.