Экс-военнослужащий НАТО рассказал о войне в Донбассе на стороне ДНР

Из Донбасса сегодня вновь приходят сообщения о нарушениях перемирия. Власти провозглашенной ДНР заявляют об обстрелах украинскими военными 15 населенных пунктов. И эти атаки в числе местных ополченцев отбивает и бывший военнослужащий НАТО.

Голландец Паскаль — бывший солдат НАТО, служивший в Германии, обнимает донецкого ополченца Кобру. Довольно сюрреалистичная картина, но на ясиноватском блокпосту — разбитом в труху пятачке на передовой — еще и не такое увидишь.



От войны 38-летний голландец, похоже, сильно устал. Тяжелый броник, каска и оружие совсем не натовского образца, а еще отряд не вылезает с передовой 11 месяцев подряд.



Паскаль не любит выделяться среди местных ополченцев — в подразделении он, несмотря на послужной список, давно стал своим. Иначе говоря, мучительно преодолевая языковой барьер, сошелся с гарнизоном ясиноватского блокпоста по широкому кругу политических вопросов.



Паскаль: «На Западе люди делают одно и то же: они вмешиваются во внутренние дела Сирии, Ливии, Ирака, Судана — везде, так что я не хочу быть одним из них».



Сослуживцы подшучивают над голландцем: взяли «натовского языка», который при случае и до Киева доведет. Правда, по-русски он за полгода выучил всего пару слов. Понимать боевые, иногда весьма эмоциональные приказы командиров, приходится интуитивно.



Паскаль не особенно распространяется про друзей, оставшихся на Западе. Намекает лишь на то, что не все одобрили его решение занять сторону в гражданской войне на Украине.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Максима Березина.