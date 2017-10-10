«Женская работа»: причины непопулярности мужского декретного отпуска в России

В России только полтора процента пап отваживаются брать декрет. Съемочная группа НТВ нашла одну из таких семей, и спросила у отца, хорошо ли ему на месте мамы.
Степан Мажуга — отец в декрете. Случай для России не единственный, но это и не тенденция, как, например, в Скандинавии.
Степан Мажуга: «Конечно, на работе было бы получше, наверное, но выбора не было».
Обычно в России отцы уходят в декрет, если у жены больше зарплата. Иногда такое решение принимают мужчины творческих профессий, которые позволяют работать дистанционно.
Степан Мажуга: «У нас получилось с зарплатой. У меня на работе тоже нормальная зарплата была, но потом ее начали постепенно урезать. Пришлось заменить жену на этом посту».
Декретные средства, по словам Степана Мажуги, в основном уходят на покупку подгузников и смесей для ребенка.
Съемочная группа НТВ связалась с депутатом Госдумы Тамарой Плетнёвой, которая возглавляет комитет по вопросам семьи, женщин и детей. Степан Мажуга в беседе с ней отметил, что в Белоруссии во время декретного отпуска ежемесячное пособие выплачивается до трех лет. Он задал вопрос, возможно ли такое в России. В свою очередь Плетнёва согласилась, что подобная мера необходима. Притом она призналась, что не может вспомнить случая, чтобы за 24 года ее работы в нижней палате парламента кто-нибудь из депутатов-мужчин брал декретный отпуск.
В Германии каждый четвертый отец брал хотя бы неделю декрета для ухода за ребенком. В Скандинавии — каждый второй. А в России такие случаи редкость.
Степан Мажуга: «Думаю, у нас стесняются все-таки. Думают, что, может, это женская работа с ребенком сидеть».
Степан признался, что поначалу на детской площадке чувствовал себя белой вороной. Но в результате привык. А сейчас и вовсе говорит, что готов после рождения второго ребенка вновь взять декретный отпуск.
Степан Мажуга: «Конечно, на работе было бы получше, наверное, но выбора не было».
Обычно в России отцы уходят в декрет, если у жены больше зарплата. Иногда такое решение принимают мужчины творческих профессий, которые позволяют работать дистанционно.
Степан Мажуга: «У нас получилось с зарплатой. У меня на работе тоже нормальная зарплата была, но потом ее начали постепенно урезать. Пришлось заменить жену на этом посту».
Декретные средства, по словам Степана Мажуги, в основном уходят на покупку подгузников и смесей для ребенка.
Съемочная группа НТВ связалась с депутатом Госдумы Тамарой Плетнёвой, которая возглавляет комитет по вопросам семьи, женщин и детей. Степан Мажуга в беседе с ней отметил, что в Белоруссии во время декретного отпуска ежемесячное пособие выплачивается до трех лет. Он задал вопрос, возможно ли такое в России. В свою очередь Плетнёва согласилась, что подобная мера необходима. Притом она призналась, что не может вспомнить случая, чтобы за 24 года ее работы в нижней палате парламента кто-нибудь из депутатов-мужчин брал декретный отпуск.
В Германии каждый четвертый отец брал хотя бы неделю декрета для ухода за ребенком. В Скандинавии — каждый второй. А в России такие случаи редкость.
Степан Мажуга: «Думаю, у нас стесняются все-таки. Думают, что, может, это женская работа с ребенком сидеть».
Степан признался, что поначалу на детской площадке чувствовал себя белой вороной. Но в результате привык. А сейчас и вовсе говорит, что готов после рождения второго ребенка вновь взять декретный отпуск.
Комментарии