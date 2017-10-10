Путин встретился с главами Молдавии и Таджикистана накануне саммитов в Сочи

Президент Владимир Путин встретился с главами Молдавии и Таджикистана.

Особая признательность была выражена Эмомали Рахмону за то, что он не отменил визит и смог прилететь в Россию в нелегкие для него дни — у таджикского лидера скончался старший брат.



Эмомали Рахмон и Игорь Додон прибыли в Сочи накануне саммитов СНГ и ЕврАзЭС. Они состоятся на черноморском курорте 11 октября.



На встрече с молдавским лидером Владимир Путин выразил надежду на улучшение двусторонних отношений.