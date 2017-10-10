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    Путин встретился с главами Молдавии и Таджикистана накануне саммитов в Сочи. ЕврАзЭС/ЕАЭС, Молдавия, СНГ, Сочи, Таджикистан. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин встретился с главами Молдавии и Таджикистана накануне саммитов в Сочи

    Путин встретился с главами Молдавии и Таджикистана накануне саммитов в Сочи

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    Путин встретился с главами Молдавии и Таджикистана накануне саммитов в Сочи

    Путин встретился с главами Молдавии и Таджикистана накануне саммитов в Сочи

    Путин встретился с главами Молдавии и Таджикистана накануне саммитов в Сочи

      Президент Владимир Путин встретился с главами Молдавии и Таджикистана.

      Особая признательность была выражена Эмомали Рахмону за то, что он не отменил визит и смог прилететь в Россию в нелегкие для него дни — у таджикского лидера скончался старший брат.

      Эмомали Рахмон и Игорь Додон прибыли в Сочи накануне саммитов СНГ и ЕврАзЭС. Они состоятся на черноморском курорте 11 октября.

      На встрече с молдавским лидером Владимир Путин выразил надежду на улучшение двусторонних отношений.

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