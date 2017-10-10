Семья погибшего в ДТП «пьяного» мальчика подала иск к обвиняемой на 10 млн

Родители погибшего под колесами иномарки в Балашихе
6-летнего мальчика требуют 10 миллионов рублей с подозреваемой Ольги Алисовой.
Семья «пьяного» мальчика добивается компенсации расходов на похороны ребенка и моральной компенсации от обвиняемой Ольги Алисовой. Об этом сообщила пресс-секретарь коллегии адвокатов Павла Астахова Вероника Воронова, передает ТАСС.
Вероника Воронова: «Сегодня в Железнодорожном суде Балашихи защита отца погибшего мальчика Романа Шимко заявила к обвиняемой в смертельном ДТП Ольге Алисовой гражданский иск с требованием возмещения 61560 рублей расходов на похороны и 10 млн рублей моральной компенсации».
По ее словам, отец погибшего мальчика неоднократно заявлял, что намерен направить денежные средства на благотворительность.
Виктор Данильченко, адвокат семьи Шимко: «Мы понимаем, что ребенка это не вернет, тем не менее гражданский иск — стандартная практика в такого рода ситуациях. Тем более, что мы не видим раскаяния и сострадания со стороны обвиняемой».
Напомним, резонансная авария произошла во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе в апреле. Ольга Алисова задавила насмерть мальчика. Первичная экспертиза выявила в крови погибшего ребенка алкоголь, притом в дозе «соответствующей сильной степени опьянения». Эти результаты вызвали сомнение и широкий общественный резонанс. Впоследствии в Германии по запросу отца погибшего ребенка была проведена независимая экспертиза. Иностранные эксперты пришли к выводу, что мальчик на момент ДТП был трезв.
Вероника Воронова: «Сегодня в Железнодорожном суде Балашихи защита отца погибшего мальчика Романа Шимко заявила к обвиняемой в смертельном ДТП Ольге Алисовой гражданский иск с требованием возмещения 61560 рублей расходов на похороны и 10 млн рублей моральной компенсации».
По ее словам, отец погибшего мальчика неоднократно заявлял, что намерен направить денежные средства на благотворительность.
Виктор Данильченко, адвокат семьи Шимко: «Мы понимаем, что ребенка это не вернет, тем не менее гражданский иск — стандартная практика в такого рода ситуациях. Тем более, что мы не видим раскаяния и сострадания со стороны обвиняемой».
Напомним, резонансная авария произошла во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе в апреле. Ольга Алисова задавила насмерть мальчика. Первичная экспертиза выявила в крови погибшего ребенка алкоголь, притом в дозе «соответствующей сильной степени опьянения». Эти результаты вызвали сомнение и широкий общественный резонанс. Впоследствии в Германии по запросу отца погибшего ребенка была проведена независимая экспертиза. Иностранные эксперты пришли к выводу, что мальчик на момент ДТП был трезв.
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